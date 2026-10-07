PayPal Aktie 28467085 / US70450Y1038
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07.10.2026 12:29:00
PayPal Aktie News: PayPal verteidigt am Mittwochmittag Vortagesniveau
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von PayPal. Kaum Ausschläge verzeichnete die PayPal-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 48,65 EUR.
Bei der PayPal-Aktie liess sich um 12:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 48,65 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der derzeit bei 7'818 Punkten notiert. Bei 48,82 EUR markierte die PayPal-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 48,65 EUR markierte die PayPal-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 48,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der PayPal-Aktie belief sich zuletzt auf 1'352 Aktien.
Am 28.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 70,55 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 45,03 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 32,74 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.02.2026). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,70 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2025 erhielten PayPal-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,140 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,340 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte PayPal am 28.07.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,25 USD, nach 1,29 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,80 Prozent auf 8.68 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8.36 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2026 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 02.11.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je PayPal-Aktie in Höhe von 5,39 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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