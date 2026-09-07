PayPal Aktie 28467085 / US70450Y1038
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07.09.2026 09:29:00
PayPal Aktie News: PayPal zieht am Vormittag an
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 47,17 EUR.
Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 47,17 EUR zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'718 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die PayPal-Aktie bei 47,32 EUR. Bei 47,32 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 908 PayPal-Aktien umgesetzt.
Am 28.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 70,55 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die PayPal-Aktie mit einem Kursplus von 49,58 Prozent wieder erreichen. Bei 32,74 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 30,58 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,340 USD, nach 0,140 USD im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte PayPal am 28.07.2026. Es stand ein EPS von 1,25 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PayPal noch ein Gewinn pro Aktie von 1,29 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,80 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.68 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 8.36 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Am 27.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von PayPal veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 02.11.2027.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem PayPal-Gewinn in Höhe von 5,39 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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