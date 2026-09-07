PayPal Aktie News: PayPal büsst am Abend ein

Die PayPal-Aktie gab im Tradegate-Handel um 20:26 Uhr um 1,5 Prozent auf 46,59 EUR nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'718 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die PayPal-Aktie bisher bei 46,47 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 47,24 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 12'510 PayPal-Aktien den Besitzer.

Am 28.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 70,78 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 51,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 32,42 EUR fiel das Papier am 12.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die PayPal-Aktie mit einem Verlust von 30,41 Prozent wieder erreichen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,140 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,340 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte PayPal am 28.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,29 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PayPal im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,80 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8.68 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 8.36 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 27.10.2026 dürfte PayPal Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. PayPal dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 02.11.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem PayPal-Gewinn in Höhe von 5,39 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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