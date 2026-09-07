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07.09.2026 12:29:00

PayPal Aktie News: PayPal stabilisiert sich am Montagmittag

PayPal Aktie News: PayPal stabilisiert sich am Montagmittag

Die Aktie von PayPal zeigt am Montagmittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 46,94 EUR bewegte sich die PayPal-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

PayPal
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Mit einem Wert von 46,94 EUR bewegte sich die PayPal-Aktie um 12:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der zurzeit bei 7'718 Punkten liegt. In der Spitze gewann die PayPal-Aktie bis auf 47,32 EUR. Die grössten Abgaben verzeichnete die PayPal-Aktie bis auf 46,92 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 47,32 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 5'048 PayPal-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 70,55 EUR erreichte der Titel am 28.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 33,47 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 32,74 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.02.2026). Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 43,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,340 USD, nach 0,140 USD im Jahr 2025. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte PayPal am 28.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 1,25 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,29 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 8.68 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8.36 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 27.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. PayPal dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 02.11.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 5,39 USD je PayPal-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12’768.82 8.89 SKPBQU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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