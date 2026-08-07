Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’552 0.2%  SPI 20’510 0.3%  Dow 54’037 0.3%  DAX 26’319 0.7%  Euro 0.9344 -0.1%  EStoxx50 6’524 0.3%  Gold 4’342 2.4%  Bitcoin 52’459 0.5%  Dollar 0.8079 -0.6%  Öl 82.1 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Amrize143013422Partners Group2460882Sandoz124359842Swiss Re12688156Sika41879292UBS24476758Nestlé3886335NVIDIA994529Novartis1200526Galderma133539272
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Berkshire Hathaway-Aktie: Warren Buffett setzt Hunderte Milliarden auf nur fünf Aktien
Cashflow-Schock bei Amazon, SpaceX und Lucid: Wer kann sich den KI-Boom leisten?
Versorgungsengpässe bei Lagern eröffnen Potenzial für Industrieaktien
KW 32: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
KI-Boom auf Kredit: Goldman und JPMorgan bauen neue Milliarden-Wetten
Suche...
Plus500 Depot

PayPal Aktie 28467085 / US70450Y1038

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

07.08.2026 09:29:00

PayPal Aktie News: PayPal schiebt sich am Freitagvormittag vor

PayPal Aktie News: PayPal schiebt sich am Freitagvormittag vor

Die Aktie von PayPal gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die PayPal-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 51,67 EUR.

PayPal
47.95 CHF 2.16%
Kaufen Verkaufen

Die PayPal-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 51,67 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'709 Punkten steht. In der Spitze legte die PayPal-Aktie bis auf 51,67 EUR zu. Bei 51,63 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten PayPal-Aktien beläuft sich auf 6'508 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.10.2025 bei 70,55 EUR. 36,54 Prozent Plus fehlen der PayPal-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 12.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,74 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 36,64 Prozent würde die PayPal-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,317 USD, nach 0,140 USD im Jahr 2025. PayPal liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,25 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,29 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8.36 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.68 Mrd. USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 27.10.2026 dürfte PayPal Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können PayPal-Anleger Experten zufolge am 02.11.2027 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 5,37 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PayPal von vor 5 Jahren eingebracht

S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PayPal von vor 3 Jahren bedeutet

PayPal verliert an Gewinn, schlägt aber die Prognosen - Aktie steigt


Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf

Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.

Weiterlesen!

Nachrichten zu PayPal Inc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten