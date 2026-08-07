PayPal Aktie News: PayPal schiebt sich am Freitagvormittag vor

Die PayPal-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 51,67 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'709 Punkten steht. In der Spitze legte die PayPal-Aktie bis auf 51,67 EUR zu. Bei 51,63 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten PayPal-Aktien beläuft sich auf 6'508 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.10.2025 bei 70,55 EUR. 36,54 Prozent Plus fehlen der PayPal-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 12.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,74 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 36,64 Prozent würde die PayPal-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,317 USD, nach 0,140 USD im Jahr 2025. PayPal liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,25 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,29 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8.36 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.68 Mrd. USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 27.10.2026 dürfte PayPal Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können PayPal-Anleger Experten zufolge am 02.11.2027 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 5,37 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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