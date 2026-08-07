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07.08.2026 20:27:13

PayPal Aktie News: PayPal verbilligt sich am Abend

PayPal Aktie News: PayPal verbilligt sich am Abend

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 1,7 Prozent auf 50,94 EUR ab.

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Die PayPal-Aktie musste um 20:26 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 50,94 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'739 Punkten liegt. Der Kurs der PayPal-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 50,92 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 51,75 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 33'778 PayPal-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 28.10.2025 auf bis zu 70,78 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 28,03 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.02.2026 bei 32,42 EUR. Abschläge von 36,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

PayPal-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,140 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,317 USD belaufen. Am 28.07.2026 lud PayPal zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,25 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat PayPal im vergangenen Quartal 8.68 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PayPal 8.36 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 27.10.2026 erwartet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können PayPal-Anleger Experten zufolge am 02.11.2027 werfen.

In der PayPal-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 5,37 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
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