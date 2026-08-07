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07.08.2026 12:29:00
PayPal Aktie News: PayPal präsentiert sich am Mittag stärker
Die Aktie von PayPal zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 51,72 EUR.
Um 12:28 Uhr ging es für das PayPal-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 51,72 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'709 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die PayPal-Aktie bei 51,88 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 51,63 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 14'127 PayPal-Aktien.
Am 28.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 70,55 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 36,41 Prozent. Am 12.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,74 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 36,70 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem PayPal seine Aktionäre 2025 mit 0,140 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,317 USD je Aktie ausschütten. Am 28.07.2026 lud PayPal zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,29 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PayPal im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,80 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8.68 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 8.36 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte PayPal am 27.10.2026 präsentieren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte PayPal möglicherweise am 02.11.2027 präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 5,37 USD je PayPal-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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