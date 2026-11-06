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06.11.2026 09:29:00
PayPal Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von PayPal
Die Aktie von PayPal gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die PayPal-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 51,94 EUR.
Die PayPal-Aktie musste um 09:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 51,94 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'353 Punkten notiert. Der Kurs der PayPal-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 51,92 EUR nach. Mit einem Wert von 51,93 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten PayPal-Aktien beläuft sich auf 966 Stück.
Bei einem Wert von 59,19 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.11.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die PayPal-Aktie 13,96 Prozent zulegen. Am 12.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,74 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die PayPal-Aktie 58,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,347 USD. Im Vorjahr erhielten PayPal-Aktionäre 0,140 USD je Wertpapier. Am 27.10.2026 legte PayPal die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,25 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PayPal ein EPS von 1,30 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 8.56 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 8.47 Mrd. USD umgesetzt.
Voraussichtlich am 09.02.2027 dürfte PayPal Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.
Von Analysten wird erwartet, dass PayPal im Jahr 2026 5,59 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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