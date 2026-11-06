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06.11.2026 20:27:13
PayPal Aktie News: PayPal präsentiert sich am Abend stärker
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von PayPal. Das Papier von PayPal konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 1,5 Prozent auf 53,32 EUR.
Das Papier von PayPal konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 1,5 Prozent auf 53,32 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'402 Punkten steht. Die PayPal-Aktie legte bis auf 53,59 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 52,09 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 34'477 PayPal-Aktien.
Am 06.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 59,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 11,03 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 32,42 EUR fiel das Papier am 12.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 39,20 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,347 USD, nach 0,140 USD im Jahr 2025. Am 27.10.2026 äusserte sich PayPal zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. PayPal hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,25 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,30 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 8.56 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8.47 Mrd. USD umgesetzt.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.02.2027 erfolgen.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem PayPal-Gewinn in Höhe von 5,59 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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