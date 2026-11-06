PayPal Aktie News: PayPal am Freitagnachmittag gefragt

Die PayPal-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 53,04 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'430 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die PayPal-Aktie bei 53,28 EUR. Bei 51,93 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 10'008 PayPal-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 59,19 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.11.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die PayPal-Aktie derzeit noch 11,60 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.02.2026 bei 32,74 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 38,27 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,347 USD. Im Vorjahr erhielten PayPal-Aktionäre 0,140 USD je Wertpapier. PayPal liess sich am 27.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,25 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 8.56 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 1,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8.47 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 09.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 5,59 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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