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06.11.2026 12:29:00
PayPal Aktie News: PayPal verliert am Freitagmittag
Die Aktie von PayPal gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die PayPal-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Minus bei 51,92 EUR.
Die PayPal-Aktie notierte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 51,92 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'353 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die PayPal-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 51,82 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 51,93 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3'607 PayPal-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.11.2025 bei 59,19 EUR. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 14,00 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.02.2026 bei 32,74 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 36,94 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,140 USD an PayPal-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,347 USD. Am 27.10.2026 hat PayPal in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,25 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,30 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PayPal im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,11 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8.56 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 8.47 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die PayPal-Bilanz für Q4 2026 wird am 09.02.2027 erwartet.
In der PayPal-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 5,59 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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