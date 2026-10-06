PayPal Aktie News: PayPal macht am Abend Boden gut

Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 0,3 Prozent auf 48,58 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'826 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die PayPal-Aktie bis auf 48,72 EUR. Mit einem Wert von 48,32 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der PayPal-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 17'423 Stück gehandelt.

Am 28.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 70,78 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 45,71 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 32,42 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PayPal-Aktie derzeit noch 33,26 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten PayPal-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,140 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,340 USD. PayPal gewährte am 28.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,25 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.68 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.36 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2026 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von PayPal rechnen Experten am 02.11.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,39 USD je PayPal-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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