PayPal Aktie 28467085 / US70450Y1038
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
06.10.2026 20:27:13
PayPal Aktie News: PayPal macht am Abend Boden gut
Die Aktie von PayPal gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im Tradegate-Handel gewannen die PayPal-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.
Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 0,3 Prozent auf 48,58 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'826 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die PayPal-Aktie bis auf 48,72 EUR. Mit einem Wert von 48,32 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der PayPal-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 17'423 Stück gehandelt.
Am 28.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 70,78 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 45,71 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 32,42 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PayPal-Aktie derzeit noch 33,26 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2025 erhielten PayPal-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,140 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,340 USD. PayPal gewährte am 28.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,25 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.68 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.36 Mrd. USD in den Büchern standen.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2026 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von PayPal rechnen Experten am 02.11.2027.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,39 USD je PayPal-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie
S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in PayPal von vor 5 Jahren angefallen
S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PayPal von vor 3 Jahren eingebracht
S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in PayPal von vor einem Jahr bedeutet
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen
Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.Weiterlesen!
Nachrichten zu PayPal Inc
|
20:27
|PayPal Aktie News: PayPal macht am Abend Boden gut (finanzen.ch)
|
16:29
|PayPal Aktie News: Anleger schicken PayPal am Nachmittag ins Plus (finanzen.ch)
|
12:29
|PayPal Aktie News: PayPal am Dienstagmittag mit angezogener Handbremse (finanzen.ch)
|
09:29
|PayPal Aktie News: PayPal am Dienstagvormittag gefragt (finanzen.ch)
|
01.10.26
|S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in PayPal von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.ch)
Analysen zu PayPal Inc
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht fester in den Feierabend -- DAX letztlich im Plus -- US-Börsen höher -- Asiens Börsen schliessen höher
An den heimischen sowie den deutschen Börsen liess sich ein stärkerer Handel beobachten. Die US-Börsen zeigen sich gut behauptet. An den Börsen in Asien ging es am Dienstag nach oben.