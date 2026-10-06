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06.10.2026 12:29:00
PayPal Aktie News: PayPal am Dienstagmittag mit angezogener Handbremse
Die Aktie von PayPal hat am Dienstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 48,42 EUR bewegte sich die PayPal-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.
Die PayPal-Aktie kam im Tradegate-Handel um 12:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 48,42 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der im Moment bei 7'773 Punkten tendiert. In der Spitze legte die PayPal-Aktie bis auf 48,59 EUR zu. Das bisherige Tagestief markierte PayPal-Aktie bei 48,32 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 48,32 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 7'661 PayPal-Aktien umgesetzt.
Bei 70,78 EUR erreichte der Titel am 28.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 46,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.02.2026 bei 32,42 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PayPal-Aktie derzeit noch 33,04 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,140 USD an PayPal-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,340 USD. PayPal gewährte am 28.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,25 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PayPal ein EPS von 1,29 USD je Aktie vermeldet. PayPal hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.68 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8.36 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte PayPal am 27.10.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 02.11.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 5,39 USD je PayPal-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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