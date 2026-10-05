PayPal Aktie News: PayPal macht am Vormittag Boden gut

Das Papier von PayPal legte um 09:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 47,05 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'722 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die PayPal-Aktie bei 47,05 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 47,05 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 319 PayPal-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 70,55 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.10.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 49,95 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.02.2026 (32,74 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,41 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,340 USD. Im Vorjahr erhielten PayPal-Aktionäre 0,140 USD je Wertpapier. Am 28.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 1,25 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PayPal 1,29 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 8.68 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8.36 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von PayPal wird am 27.10.2026 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von PayPal rechnen Experten am 02.11.2027.

Den erwarteten Gewinn je PayPal-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 5,39 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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