PayPal Aktie News: PayPal gewinnt am Montagabend an Boden

Um 20:26 Uhr sprang die PayPal-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 2,7 Prozent auf 48,09 EUR zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'778 Punkten liegt. In der Spitze gewann die PayPal-Aktie bis auf 48,15 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 46,98 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten PayPal-Aktien beläuft sich auf 26'376 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.10.2025 bei 70,78 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 47,20 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.02.2026 bei 32,42 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,140 USD an PayPal-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,340 USD. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte PayPal am 28.07.2026. Das EPS wurde auf 1,25 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 1,29 USD je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat PayPal 8.68 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8.36 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

PayPal wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 vorlegen. PayPal dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 02.11.2027 präsentieren.

Experten taxieren den PayPal-Gewinn für das Jahr 2026 auf 5,39 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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