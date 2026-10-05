PayPal Aktie 28467085 / US70450Y1038
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05.10.2026 16:29:00
PayPal Aktie News: PayPal macht am Nachmittag Boden gut
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von PayPal. Zuletzt ging es für das PayPal-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,5 Prozent auf 48,00 EUR.
Die PayPal-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 2,5 Prozent auf 48,00 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'756 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die PayPal-Aktie sogar auf 48,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 47,05 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5'112 PayPal-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 28.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 70,55 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 46,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 12.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 32,74 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die PayPal-Aktie 46,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für PayPal-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,140 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,340 USD ausgeschüttet werden. PayPal liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,25 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,29 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,80 Prozent auf 8.68 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8.36 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
PayPal wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 02.11.2027 dürfte PayPal die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
In der PayPal-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 5,39 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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