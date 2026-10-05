Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’704 0.3%  SPI 19’457 0.3%  Dow 51’163 0.0%  DAX 25’246 0.1%  Euro 0.9320 -0.1%  EStoxx50 6’237 0.0%  Gold 4’138 -0.1%  Bitcoin 70’909 -1.0%  Dollar 0.8313 0.3%  Öl 101.7 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Novartis1200526Holcim1221405Sika41879292
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Ethereum vor dem Wandel: Vitalik Buterin skizziert seine Zukunftsvision
TX Group-Aktie fester: Tamedia kündigt Abbau von Stellen an
Schneider Electric-Aktie bricht ein: Milliardenschwere Software-Übernahme von PTC besiegelt
DocMorris-Aktie gibt ab: Geld in den Niederlanden gepfändet
Novo Nordisk-Aktie tiefer: FDA-Prüfung von Hämophilie-Medikament verzögert sich
Suche...

PayPal Aktie 28467085 / US70450Y1038

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.10.2026 16:29:00

PayPal Aktie News: PayPal macht am Nachmittag Boden gut

PayPal Aktie News: PayPal macht am Nachmittag Boden gut

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von PayPal. Zuletzt ging es für das PayPal-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,5 Prozent auf 48,00 EUR.

PayPal
44.66 CHF 1.71%
Kaufen Verkaufen

Die PayPal-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 2,5 Prozent auf 48,00 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'756 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die PayPal-Aktie sogar auf 48,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 47,05 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5'112 PayPal-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 28.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 70,55 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 46,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 12.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 32,74 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die PayPal-Aktie 46,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für PayPal-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,140 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,340 USD ausgeschüttet werden. PayPal liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,25 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,29 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,80 Prozent auf 8.68 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8.36 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

PayPal wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 02.11.2027 dürfte PayPal die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

In der PayPal-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 5,39 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in PayPal von vor 5 Jahren angefallen

S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PayPal von vor 3 Jahren eingebracht

S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in PayPal von vor einem Jahr bedeutet


Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

Weiterlesen!

Nachrichten zu PayPal Inc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu PayPal Inc

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?

Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

17:20 Logo WHS Nasdaq auf Rekordhoch – kippt die Fed jetzt die nächste Zinserhöhung?
16:13 UBS Logo ETF des Monats Oktober 2026: Das unentdeckte Potenzial hinter den Schweizer Grosskonzernen
15:55 Wie die Digitalisierung die Verteidigungsindustrie verändert
15:45 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
09:46 Marktüberblick: Technologiewerte gesucht
09:23 200-Tage-Linie hat erneut gehalten
02.10.26 Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
01.10.26 Julius Bär: 14.75% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (57.5%) auf COSMO N.V.
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’226.30 19.94 SHBEEU
Short 14’526.70 13.80 SGBK2U
Short 15’062.97 8.99 SKUBAU
SMI-Kurs: 13’703.53 05.10.2026 17:30:30
Long 13’114.63 19.52 SJBCVU
Long 12’823.18 13.80 S6DBXU
Long 12’276.07 8.93 SXDBPU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Börse New York: Dow Jones liegt zum Handelsende im Plus
Bernstein reduziert Goldpreis-Ziel für 2030 - bliebt langfristig aber weiter optimistisch
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
SpaceX-Aktie höher: Elon Musk benennt KI-Sparte um – Worauf Anleger jetzt achten müssen
Schneider Electric-Aktie bricht ein: Milliardenschwere Software-Übernahme von PTC besiegelt
Ethereum vor dem Wandel: Vitalik Buterin skizziert seine Zukunftsvision
ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in voestalpine von vor 3 Jahren eingefahren
Novo Nordisk-Aktie tiefer: FDA-Prüfung von Hämophilie-Medikament verzögert sich
Apple-Aktie stabil: Tech-Riese plant Datenwarnung bei KI-Agenten auf Mac-Computern
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf

Top-Rankings

KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 40: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 40: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.