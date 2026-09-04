PayPal Aktie News: PayPal tendiert am Freitagvormittag fester

Die PayPal-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 48,62 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'747 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die PayPal-Aktie sogar auf 48,69 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 48,58 EUR. Bisher wurden via XETRA 1'329 PayPal-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 70,55 EUR markierte der Titel am 28.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die PayPal-Aktie somit 31,08 Prozent niedriger. Am 12.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 32,74 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die PayPal-Aktie mit einem Verlust von 32,66 Prozent wieder erreichen.

PayPal-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,140 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,340 USD belaufen. PayPal veröffentlichte am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,25 USD gegenüber 1,29 USD im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat PayPal 8.68 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8.36 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte PayPal am 27.10.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 02.11.2027 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem PayPal-Gewinn in Höhe von 5,39 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein PayPal-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

US-Aktien im Fokus: So investierte die Commerzbank im zweiten Quartal 2026

PayPal-Aktie unter Druck: Übernahme durch Stripe und Advent geplatzt