PayPal Aktie 28467085 / US70450Y1038
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04.09.2026 20:27:13
PayPal Aktie News: PayPal verliert am Freitagabend
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,6 Prozent bei 47,14 EUR.
Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der Tradegate-Sitzung 3,6 Prozent auf 47,14 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'714 Punkten notiert. In der Spitze büsste die PayPal-Aktie bis auf 46,93 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 48,88 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 38'658 PayPal-Aktien umgesetzt.
Am 28.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 70,78 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 50,15 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der PayPal-Aktie. Am 12.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 32,42 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der PayPal-Aktie 31,23 Prozent sinken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,340 USD, nach 0,140 USD im Jahr 2025. Am 28.07.2026 lud PayPal zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,25 USD. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 1,29 USD je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8.68 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 8.36 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 27.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. PayPal dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 02.11.2027 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass PayPal im Jahr 2026 5,39 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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