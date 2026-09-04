PayPal Aktie 28467085 / US70450Y1038
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04.09.2026 16:29:00
PayPal Aktie News: PayPal wird am Freitagnachmittag ausgebremst
Die Aktie von PayPal gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 47,58 EUR.
Um 16:28 Uhr rutschte die PayPal-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 47,58 EUR ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'726 Punkten steht. Im Tief verlor die PayPal-Aktie bis auf 47,23 EUR. Bei 48,58 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten PayPal-Aktien beläuft sich auf 22'478 Stück.
Bei 70,55 EUR erreichte der Titel am 28.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 48,29 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 32,74 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,18 Prozent.
PayPal-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,140 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,340 USD belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte PayPal am 28.07.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,25 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,80 Prozent auf 8.68 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8.36 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2026 terminiert. Am 02.11.2027 wird PayPal schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass PayPal einen Gewinn von 5,39 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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