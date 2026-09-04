PayPal Aktie News: PayPal macht am Mittag Boden gut

Um 12:28 Uhr stieg die PayPal-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 48,60 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'747 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die PayPal-Aktie bei 48,72 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 48,58 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 6'149 PayPal-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 70,55 EUR erreichte der Titel am 28.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 45,16 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der PayPal-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 12.02.2026 Kursverluste bis auf 32,74 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PayPal-Aktie derzeit noch 32,63 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass PayPal-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,340 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete PayPal 0,140 USD aus. Am 28.07.2026 lud PayPal zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es stand ein EPS von 1,25 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PayPal noch ein Gewinn pro Aktie von 1,29 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8.36 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.68 Mrd. USD ausgewiesen.

Die PayPal-Bilanz für Q3 2026 wird am 27.10.2026 erwartet. PayPal dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 02.11.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass PayPal ein EPS in Höhe von 5,39 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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