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03.11.2026 09:29:00
PayPal Aktie News: PayPal am Vormittag auf rotem Terrain
Die Aktie von PayPal gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von PayPal gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 52,26 EUR abwärts.
Um 09:28 Uhr rutschte die PayPal-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 52,26 EUR ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'541 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der PayPal-Aktie ging bis auf 52,26 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 52,26 EUR. Bisher wurden via XETRA 39 PayPal-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.11.2025 bei 61,07 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die PayPal-Aktie derzeit noch 16,86 Prozent Luft nach oben. Bei 32,74 EUR fiel das Papier am 12.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,35 Prozent unter dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie.
PayPal-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,140 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,347 USD belaufen. Am 27.10.2026 lud PayPal zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Das EPS wurde auf 1,25 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 1,30 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat PayPal im vergangenen Quartal 8.56 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PayPal 8.47 Mrd. USD umsetzen können.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 09.02.2027 erwartet.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 5,57 USD je PayPal-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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