|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
03.11.2026 12:29:00
PayPal Aktie News: PayPal am Dienstagmittag in Grün
Die Aktie von PayPal gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die PayPal-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 52,57 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,2 Prozent auf 52,57 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'541 Punkten tendiert. Die PayPal-Aktie legte bis auf 52,64 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 52,26 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 5'373 PayPal-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei einem Wert von 61,07 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.11.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,17 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.02.2026 bei 32,74 EUR. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 37,72 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenausschüttung für PayPal-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,140 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,347 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte PayPal am 27.10.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,25 USD gegenüber 1,30 USD im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 8.56 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 8.47 Mrd. USD umgesetzt.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte PayPal am 09.02.2027 präsentieren.
In der PayPal-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 5,57 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie
S&P 500-Titel PayPal-Aktie: So viel hätte eine Investition in PayPal von vor 5 Jahren gekostet
PayPal-Aktie steigt dennoch: Zahlungsdienstleister meldet enttäuschende Zahlen
Ausblick: PayPal präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu PayPal Inc
|
09:29
|PayPal Aktie News: PayPal am Mittwochvormittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
03.11.26
|PayPal Aktie News: PayPal reagiert am Abend positiv (finanzen.ch)
|
03.11.26
|PayPal Aktie News: PayPal am Nachmittag ohne grosse Veränderung (finanzen.ch)
|
03.11.26
|PayPal Aktie News: PayPal am Dienstagmittag in Grün (finanzen.ch)
|
29.10.26
|S&P 500-Titel PayPal-Aktie: So viel hätte eine Investition in PayPal von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.ch)
|
27.10.26
|PayPal-Aktie steigt dennoch: Zahlungsdienstleister meldet enttäuschende Zahlen (finanzen.ch)
|
26.10.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
26.10.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 zum Ende des Montagshandels mit Kursplus (finanzen.ch)
Analysen zu PayPal Inc
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
PayPal am 03.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwere Niederlage für Trump: SMI und DAX fester -- Asiens Börsen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich freundlich, während auch der deutsche Leitindex zulegt. Die Börsen in Fernost entwickeln sich zur Wochenmitte uneinheitlich.