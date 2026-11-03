PayPal Aktie News: PayPal am Dienstagmittag in Grün

Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,2 Prozent auf 52,57 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'541 Punkten tendiert. Die PayPal-Aktie legte bis auf 52,64 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 52,26 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 5'373 PayPal-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 61,07 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.11.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,17 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.02.2026 bei 32,74 EUR. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 37,72 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für PayPal-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,140 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,347 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte PayPal am 27.10.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,25 USD gegenüber 1,30 USD im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 8.56 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 8.47 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte PayPal am 09.02.2027 präsentieren.

In der PayPal-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 5,57 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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