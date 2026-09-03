PayPal Aktie News: PayPal am Vormittag im Plus

Das Papier von PayPal legte um 09:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 47,05 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'666 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die PayPal-Aktie bisher bei 47,16 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 47,16 EUR. Bisher wurden via XETRA 637 PayPal-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 70,55 EUR markierte der Titel am 28.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die PayPal-Aktie somit 33,31 Prozent niedriger. Am 12.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 32,74 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 30,41 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 erhielten PayPal-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,140 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,340 USD. Am 28.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 1,25 USD gegenüber 1,29 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,80 Prozent auf 8.68 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8.36 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 27.10.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von PayPal rechnen Experten am 02.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass PayPal im Jahr 2026 5,39 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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