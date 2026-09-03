PayPal Aktie 28467085 / US70450Y1038
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03.09.2026 20:27:13
PayPal Aktie News: PayPal zeigt sich am Donnerstagabend fester
Die Aktie von PayPal gehört am Donnerstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 3,3 Prozent auf 48,75 EUR zu.
Das Papier von PayPal legte um 20:26 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 3,3 Prozent auf 48,75 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'754 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die PayPal-Aktie sogar auf 48,89 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 47,20 EUR. Der Tagesumsatz der PayPal-Aktie belief sich zuletzt auf 51'683 Aktien.
Bei 70,78 EUR markierte der Titel am 28.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 45,19 Prozent über dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie. Am 12.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,42 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,50 Prozent.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,340 USD. Im Vorjahr erhielten PayPal-Aktionäre 0,140 USD je Wertpapier. PayPal gewährte am 28.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,25 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,80 Prozent auf 8.68 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8.36 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die PayPal-Bilanz für Q3 2026 wird am 27.10.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 02.11.2027.
In der PayPal-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 5,39 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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