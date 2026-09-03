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03.09.2026 12:29:00
PayPal Aktie News: PayPal verzeichnet am Mittag kaum Ausschläge
Die Aktie von PayPal hat am Donnerstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die PayPal-Aktie zuletzt im Tradegate-Handel bei 47,16 EUR.
Die PayPal-Aktie wies um 12:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im Tradegate-Handel notierte das Papier bei 47,16 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der im Moment bei 7'666 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die PayPal-Aktie bei 47,27 EUR. Die grössten Abgaben verzeichnete die PayPal-Aktie bis auf 46,71 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 47,20 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 10'043 PayPal-Aktien.
Am 28.10.2025 markierte das Papier bei 70,78 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 50,08 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 12.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 32,42 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 31,26 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,340 USD. Im Vorjahr hatte PayPal 0,140 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 28.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,25 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 8.68 Mrd. USD gegenüber 8.36 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Voraussichtlich am 27.10.2026 dürfte PayPal Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von PayPal rechnen Experten am 02.11.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 5,39 USD je Aktie in den PayPal-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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