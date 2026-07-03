PayPal Aktie News: PayPal wird am Abend ausgebremst

Die PayPal-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 39,35 EUR abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'483 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die PayPal-Aktie bei 39,10 EUR. Mit einem Wert von 39,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via Tradegate 21'700 PayPal-Aktien den Besitzer.

Am 28.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 70,78 EUR an. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 79,90 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 12.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 32,42 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,60 Prozent unter dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie.

Im Jahr 2025 erhielten PayPal-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,140 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,324 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte PayPal am 05.05.2026. Es stand ein EPS von 1,21 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PayPal noch ein Gewinn pro Aktie von 1,29 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.76 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.44 Mrd. USD ausgewiesen.

Am 28.07.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 03.08.2027.

In der PayPal-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 5,31 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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