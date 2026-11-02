PayPal Aktie News: PayPal gibt am Vormittag ab

Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 1,1 Prozent auf 50,79 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'580 Punkten steht. In der Spitze fiel die PayPal-Aktie bis auf 50,79 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 50,88 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 738 PayPal-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.11.2025 bei 61,07 EUR. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 20,24 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 32,74 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 35,54 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten PayPal-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,140 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,347 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte PayPal am 27.10.2026. Das EPS wurde auf 1,25 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,30 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,11 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.56 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 8.47 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Am 09.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von PayPal veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je PayPal-Aktie in Höhe von 5,57 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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