PayPal Aktie News: PayPal präsentiert sich am Montagabend fester

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 3,0 Prozent auf 52,33 EUR zu. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'566 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 52,60 EUR markierte die PayPal-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 50,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via Tradegate 45'008 PayPal-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.11.2025 bei 61,08 EUR. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 16,72 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 12.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 32,42 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2025 0,140 USD an PayPal-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,347 USD aus. Am 27.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,25 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8.56 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8.47 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 09.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 5,57 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

S&P 500-Titel PayPal-Aktie: So viel hätte eine Investition in PayPal von vor 5 Jahren gekostet

PayPal-Aktie steigt dennoch: Zahlungsdienstleister meldet enttäuschende Zahlen

Ausblick: PayPal präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel