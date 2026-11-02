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02.11.2026 16:29:00
PayPal Aktie News: PayPal zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 51,84 EUR.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 51,84 EUR zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'660 Punkten tendiert. Die PayPal-Aktie zog in der Spitze bis auf 51,84 EUR an. Mit einem Wert von 50,88 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 11'715 PayPal-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 61,07 EUR erreichte der Titel am 03.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die PayPal-Aktie derzeit noch 17,80 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.02.2026 bei 32,74 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 36,84 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,347 USD, nach 0,140 USD im Jahr 2025. PayPal gewährte am 27.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,25 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PayPal noch ein Gewinn pro Aktie von 1,30 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 8.56 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8.47 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte PayPal am 09.02.2027 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 5,57 USD je Aktie in den PayPal-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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