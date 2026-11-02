PayPal Aktie News: PayPal steigt am Montagmittag

Um 12:28 Uhr sprang die PayPal-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 50,94 EUR zu. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'580 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die PayPal-Aktie bis auf 51,08 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 50,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 15'225 PayPal-Aktien umgesetzt.

Am 03.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 61,08 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 19,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 12.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 32,42 EUR. Abschläge von 36,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,347 USD. Im Vorjahr hatte PayPal 0,140 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte PayPal am 27.10.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,25 USD gegenüber 1,30 USD im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,11 Prozent auf 8.56 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8.47 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 09.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der PayPal-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 5,57 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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