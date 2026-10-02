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02.10.2026 09:29:00

PayPal Aktie News: PayPal tendiert am Freitagvormittag fester

PayPal Aktie News: PayPal tendiert am Freitagvormittag fester

Die Aktie von PayPal gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 47,32 EUR.

PayPal
43.91 CHF 0.06%
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Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 47,32 EUR zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'666 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die PayPal-Aktie bei 47,32 EUR. Bei 47,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten PayPal-Aktien beläuft sich auf 118 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 28.10.2025 auf bis zu 70,55 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 49,09 Prozent. Bei einem Wert von 32,74 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.02.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,81 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten PayPal-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,140 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,340 USD. Am 28.07.2026 legte PayPal die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,25 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 8.68 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 3,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8.36 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte PayPal am 27.10.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können PayPal-Anleger Experten zufolge am 02.11.2027 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je PayPal-Aktie in Höhe von 5,39 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Sean Gallup/Getty Images
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