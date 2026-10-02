PayPal Aktie 28467085 / US70450Y1038
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02.10.2026 20:27:13
PayPal Aktie News: PayPal tendiert am Abend schwächer
Die Aktie von PayPal gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die PayPal-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 46,89 EUR ab.
Um 20:26 Uhr ging es für die PayPal-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 46,89 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'715 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die PayPal-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 46,73 EUR aus. Mit einem Wert von 47,35 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 13'937 PayPal-Aktien.
Am 28.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 70,78 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die PayPal-Aktie derzeit noch 50,97 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.02.2026 (32,42 EUR). Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 44,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,340 USD, nach 0,140 USD im Jahr 2025. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte PayPal am 28.07.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,25 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,29 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat PayPal im vergangenen Quartal 8.68 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PayPal 8.36 Mrd. USD umsetzen können.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von PayPal wird am 27.10.2026 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können PayPal-Anleger Experten zufolge am 02.11.2027 werfen.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 5,39 USD je PayPal-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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