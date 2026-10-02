PayPal Aktie News: PayPal reagiert am Freitagnachmittag positiv

Um 16:28 Uhr wies die PayPal-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 47,16 EUR nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'751 Punkten notiert. Der Kurs der PayPal-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 47,53 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 47,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 5'647 PayPal-Aktien den Besitzer.

Am 28.10.2025 markierte das Papier bei 70,55 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die PayPal-Aktie mit einem Kursplus von 49,60 Prozent wieder erreichen. Am 12.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 32,74 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 30,58 Prozent würde die PayPal-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 erhielten PayPal-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,140 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,340 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte PayPal am 28.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 1,25 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,80 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.68 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 8.36 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 27.10.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 02.11.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem PayPal-Gewinn in Höhe von 5,39 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in PayPal von vor 5 Jahren angefallen

S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PayPal von vor 3 Jahren eingebracht

S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in PayPal von vor einem Jahr bedeutet