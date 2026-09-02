PayPal Aktie News: PayPal am Mittwochvormittag in Rot

Die PayPal-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 45,26 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'631 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die PayPal-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 45,24 EUR aus. Bei 45,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 669 PayPal-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 28.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 70,55 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 55,89 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der PayPal-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.02.2026 bei 32,74 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PayPal-Aktie derzeit noch 27,65 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten PayPal-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,140 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,340 USD. PayPal gewährte am 28.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,29 USD je Aktie generiert. PayPal hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.68 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8.36 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte PayPal am 27.10.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 02.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von PayPal.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 5,39 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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