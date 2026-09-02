Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’355 0.1%  SPI 20’163 0.1%  Dow 53’074 0.6%  DAX 25’826 -0.6%  Euro 0.9423 0.2%  EStoxx50 6’355 -0.2%  Gold 4’384 1.3%  Bitcoin 62’607 -0.5%  Dollar 0.8126 0.1%  Öl 94.2 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Roche149905998Nestlé3886335Novartis1200526Amrize143013422Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
S&P 500-Wert Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Dell Technologies-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Dow Jones 30 Industrial-Papier Visa-Aktie: So viel hätte eine Investition in Visa von vor einem Jahr abgeworfen
Dow Jones 30 Industrial-Wert Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Walmart-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
S&P 500-Wert AT&T-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AT&T von vor 3 Jahren eingefahren
NASDAQ Composite Index-Titel Adobe-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Adobe von vor 10 Jahren eingefahren
Suche...

PayPal Aktie 28467085 / US70450Y1038

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

02.09.2026 09:29:00

PayPal Aktie News: PayPal am Mittwochvormittag in Rot

PayPal Aktie News: PayPal am Mittwochvormittag in Rot

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von PayPal. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 45,26 EUR.

PayPal
42.74 CHF 0.63%
Kaufen Verkaufen

Die PayPal-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 45,26 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'631 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die PayPal-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 45,24 EUR aus. Bei 45,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 669 PayPal-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 28.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 70,55 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 55,89 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der PayPal-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.02.2026 bei 32,74 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PayPal-Aktie derzeit noch 27,65 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten PayPal-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,140 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,340 USD. PayPal gewährte am 28.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,29 USD je Aktie generiert. PayPal hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.68 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8.36 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte PayPal am 27.10.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 02.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von PayPal.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 5,39 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

PayPal-Aktie unter Druck: Übernahme durch Stripe und Advent geplatzt

S&P 500-Titel PayPal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PayPal-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein PayPal-Investment von vor einem Jahr eingebracht


Bildquelle: Sean Gallup/Getty Images
In eigener Sache

Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?

Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu PayPal Inc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu PayPal Inc

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? BX Morningcall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

14:00 Logo WHS Den ES Future profitabel handeln. Live Trading heute ab 14:45 Uhr
10:16 Novartis hält SMI in der Spur
09:38 Marktüberblick: Versicherer gesucht
06:02 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Unter 26‘000 Punkten
01.09.26 Julius Bär: 12.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Rheinmetall AG
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
31.08.26 Bitcoin: Was die Rally der vergangenen Woche wirklich verändert
27.08.26 ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? BX Morningcall mit François Bloch
25.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.60% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Kühne + Nagel, Logitech, Roche
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’904.73 19.24 SXBVXU
Short 15’198.99 13.78 SLBZ3U
Short 15’770.47 8.90 STBNIU
SMI-Kurs: 14’355.03 02.09.2026 15:48:35
Long 13’712.14 19.64 SCB0YU
Long 13’415.74 13.99 SVBOKU
Long 12’857.59 8.90 BSUR4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Partners Group-Aktie bricht ein: Gewinnrückgang und CEO-Wechsel angekündigt
Rheinmetall-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Buy-Bewertung bekannt
Bewegung in den Top 10: So veränderte die Deutsche Bank ihr US-Aktiendepot
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Montagshandel in New York: Dow Jones fällt letztendlich zurück
Novartis Aktie News: Novartis zündet am Nachmittag Kursrakete
Q2-US-Portfolio von Zurich Insurance: Kräftige Aufstockungen bei Aktien von AMD und Eli Lilly, Verkäufe bei Microsoft
Novartis-Aktie in Grün: Rückschlag bei Autoimmun-Zelltherapie nach Todesfällen - Primäre Ziele bei MS-Medikament erreicht
Siemens Energy-Analyse: JP Morgan Chase & Co. stuft Aktie mit Overweight ein
Swiss Life-Aktie leichter: Halbjahresgewinn übertrifft Erwartungen - Aktienrückkauf und Stellenabbau angekündigt

Top-Rankings

NVIDIA als Investor: Depotwert in Q2 mehr als verdreifacht
2. Quartal 2026: NVIDIA setzt auf diese US-Aktien
Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
UBS: Diese US-Aktien befinden sich im zweiten Quartal 2026 im Depot
Einblick ins Portfolio
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
Q2-US-Portfolio von Zurich Insurance: Kräftige Aufstockungen bei Aktien von AMD und Eli Lilly, Verkäufe bei Microsoft
Wie gewohnt hat die Zurich Insurance Group auch im zweiten Quartal 2026 ihr US-Aktiendepot veröf ...
Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.