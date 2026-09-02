PayPal Aktie News: PayPal am Mittwochabend höher

Die PayPal-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 20:26 Uhr 3,7 Prozent im Plus bei 46,80 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'670 Punkten steht. Die PayPal-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 46,92 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 45,28 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 29'618 PayPal-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 70,78 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.10.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 51,24 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 32,42 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,140 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,340 USD je PayPal-Aktie. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte PayPal am 28.07.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,25 USD. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 1,29 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 8.68 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 3,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8.36 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 27.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 02.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 5,39 USD je PayPal-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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