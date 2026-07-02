PayPal Aktie News: PayPal tendiert am Vormittag schwächer

Um 09:28 Uhr fiel die PayPal-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 38,79 EUR ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'483 Punkten notiert. In der Spitze büsste die PayPal-Aktie bis auf 38,79 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 38,79 EUR. Bisher wurden heute 147 PayPal-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.10.2025 bei 70,55 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die PayPal-Aktie 81,90 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 32,74 EUR. Dieser Wert wurde am 12.02.2026 erreicht. Mit einem Kursverlust von 15,59 Prozent würde die PayPal-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

PayPal-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,140 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,324 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte PayPal am 05.05.2026 vor. Es stand ein EPS von 1,21 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PayPal noch ein Gewinn pro Aktie von 1,29 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 8.44 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.76 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.07.2026 terminiert. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von PayPal rechnen Experten am 03.08.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass PayPal einen Gewinn von 5,31 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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