PayPal Aktie News: Anleger greifen bei PayPal am Abend zu

Die PayPal-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 20:26 Uhr 2,3 Prozent im Plus bei 47,46 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'668 Punkten liegt. Bei 47,50 EUR erreichte die PayPal-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 46,86 EUR. Von der PayPal-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 19'561 Stück gehandelt.

Am 28.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 70,78 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 49,14 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.02.2026 bei 32,42 EUR. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 46,39 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten PayPal-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,140 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,340 USD aus. Am 28.07.2026 legte PayPal die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,25 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,29 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 8.68 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 3,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8.36 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2026 terminiert. Am 02.11.2027 wird PayPal schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je PayPal-Aktie in Höhe von 5,39 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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