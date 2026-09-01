PayPal Aktie News: PayPal gewinnt am Dienstagabend an Fahrt

Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 0,3 Prozent auf 45,51 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'631 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die PayPal-Aktie bei 45,68 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 45,38 EUR. Der Tagesumsatz der PayPal-Aktie belief sich zuletzt auf 34'388 Aktien.

Am 28.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 70,78 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 55,53 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.02.2026 bei 32,42 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,76 Prozent.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,140 USD an PayPal-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,340 USD. Am 28.07.2026 lud PayPal zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS belief sich auf 1,25 USD gegenüber 1,29 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8.68 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8.36 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 27.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 02.11.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass PayPal ein EPS in Höhe von 5,39 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

PayPal-Aktie unter Druck: Übernahme durch Stripe und Advent geplatzt

S&P 500-Titel PayPal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PayPal-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein PayPal-Investment von vor einem Jahr eingebracht