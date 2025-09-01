|Kurse + Charts + Realtime
|
01.09.2025 20:27:13
PayPal Aktie News: PayPal verbilligt sich am Montagabend
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von PayPal. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,5 Prozent auf 59,60 EUR.
Die PayPal-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 20:26 Uhr um 0,5 Prozent auf 59,60 EUR ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 6'460 Punkten realisiert. Die PayPal-Aktie sank bis auf 59,31 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 59,73 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 23'974 PayPal-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 90,66 EUR erreichte der Titel am 17.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 52,11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der PayPal-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (49,60 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Am 29.07.2025 hat PayPal die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. PayPal hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,29 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,08 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat PayPal mit einem Umsatz von insgesamt 8.36 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.86 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 6,31 Prozent gesteigert.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte PayPal am 28.10.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 03.11.2026.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass PayPal einen Gewinn von 5,26 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
PayPal-Aktie steigt leicht: PayPal will nach Panne Händler auszahlen
S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel hätte eine Investition in PayPal von vor 3 Jahren gekostet
PayPal-Aktie in Rot: Lastschriften in Milliardenhöhe gestoppt
Nachrichten zu PayPal Inc
|
20:27
|PayPal Aktie News: PayPal verbilligt sich am Montagabend (finanzen.ch)
|
16:29
|PayPal Aktie News: PayPal wird am Montagnachmittag ausgebremst (finanzen.ch)
|
12:29
|PayPal Aktie News: PayPal am Mittag schwächer (finanzen.ch)
|
29.08.25
|PayPal-Aktie steigt leicht: PayPal will nach Panne Händler auszahlen (AWP)
|
29.08.25
|PayPal verspricht Händlern rasche Auszahlung (Spiegel Online)
|
29.08.25
|PayPal Aktie News: PayPal verbilligt sich am Freitagvormittag (finanzen.ch)
|
29.08.25
|PayPal: Politiker fordern Aufbau von europäischer PayPal-Alternative (Spiegel Online)
|
28.08.25
|S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel hätte eine Investition in PayPal von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.ch)
