PayPal-Aktie gibt trotz starker Zahlen nachbörslich nach

PayPal hat Anlegern am Montag einen Blick in die Bilanz des dritten Quartals gewährt.

Demnach vermeldete der Bezahldienst ein EPS in Höhe von 1,07 US-Dollar. Experten waren in Vorabschätzungen von einem Gewinn je Aktie von 0,943 US-Dollar ausgegangen. Im Vorjahreszeitraum stand ein Gewinn 0,61 US-Dollar je Papier in den Büchern.

Umsatzseitig vermeldete PayPal eine Steigerung auf 5,46 Milliarden US-Dollar (Q3 2019: 4,38 Milliarden US-Dollar). Analysten hatten 5,42 Milliarden US-Dollar Umsatz erwartet, auch hier wurden die Erwartungen also übertroffen..

Die an der NASDAQ notierte PayPal-Aktie zeigt sich im nachbörslichen Handel dennoch schwächer und verliert 1,65 Prozent auf 180,88 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch