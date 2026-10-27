PayPal-Aktie fällt zurück: Enttäuschende Zahlen belasten den Zahlungsdienstleister

PayPal legte heute seine Zahlen für das dritte Quartal 2026 vor. Beim Gewinn je Aktie (EPS) erzielte der Zahlungsdienstleister 1,25 US-Dollar. Analysten hatten für das abgelaufene Jahresviertel im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,31 US-Dollar gerechnet. Im Vorjahreszeitraum hatte PayPal noch 1,30 US-Dollar je Aktie verdient.

Der Umsatz des Unternehmens erreichte im Berichtsquartal 8,6 Milliarden US-Dollar. Die Markterwartungen hatten sich zuvor auf durchschnittlich 8,71 Milliarden US-Dollar belaufen. Im entsprechenden Vorjahresquartal hatte PayPal einen Umsatz von 8,42 Milliarden US-Dollar erzielt.

Die an der NASDAQ notierte PayPal-Aktie bewegt sich vorbörslich zeitweise 3,58 Prozent schwächer bei 53 US-Dollar.

Bettina Schneider, Evelyn Schmal, Redaktion Finanzen.ch