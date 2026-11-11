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Wettbewerbshüter 11.11.2026 17:02:36

PayPal-Aktie dennoch etwas höher: Kartellamt sieht freien Wettbewerb gefährdet

PayPal-Aktie dennoch etwas höher: Kartellamt sieht freien Wettbewerb gefährdet

Der Zahlungsdienstleister PayPal beeinträchtigt mit seiner Preisgestaltung aus Sicht des Bundeskartellamts womöglich den Wettbewerb zwischen den Anbietern.

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Das geht aus einer Mitteilung der obersten Wettbewerbshüter in Bonn hervor.

Die Behörde hatte im Januar 2023 ein Verfahren gegen PayPal eingeleitet. Dabei geht es um die Nutzungsbedingungen des Dienstleisters. PayPal untersage Händlern, die diese Zahlungsmethode in ihren Webshops anbieten, von Kunden dafür ein gesondertes Entgelt zu verlangen, so das Kartellamt. Nach dessen vorläufiger Auffassung könnte dieses Verbot gegen kartellrechtliche Vorschriften verstossen.

Eine abschliessende Entscheidung steht noch aus. PayPal kann dazu nun Stellung nehmen. Ein Sprecher des Unternehmens sagte auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur: "PayPal teilt die vorläufige Einschätzung des Bundeskartellamts nicht." Man werde das Verfahren weiterhin konstruktiv begleiten.

Mundt: Für Händler "schwierig, auf PayPal zu verzichten"

PayPal wickelt für Händler die Zahlungen ab und verlangt dafür ein Entgelt. Dessen Höhe unterscheidet sich zum Teil erheblich. Nach Angaben des Kartellamts sind die PayPal-Entgelte im Vergleich zu anderen Zahlungsmethoden überdurchschnittlich hoch. "PayPal ist für viele Menschen beim Einkauf im Internet eine selbstverständliche Zahlungsmethode. Für viele Händler ist es deshalb schwierig, auf PayPal zu verzichten", sagte Behördenchef Andreas Mundt.

"Wenn Händler die unterschiedlichen Kosten der Zahlungsmethoden bei ihrer Preisgestaltung nicht berücksichtigen können, könnte das den Wettbewerb zwischen den Zahlungsdiensten beeinträchtigen", schreibt das Kartellamt. Andere, günstigere Anbieter hätten es dann schwerer, sich gegenüber PayPal durchzusetzen. Dies könnte zu höheren Preisen für Verbraucher führen. Weil Händler die Kosten nicht an PayPal-Nutzer weitergeben dürften, müssten sie diese über die Preise ihrer Produkte und Dienstleistungen auf alle Kunden umlegen - auch auf solche, die PayPal nicht nutzen.

Das Verbot nimmt Händlern laut Kartellamt die Möglichkeit, die Kostenunterschiede gegenüber Kunden sichtbar zu machen und so Anreize für günstigere Zahlungsdienste zu setzen. Wenn andere Anbieter mit niedrigeren Entgelten punkten, sollten sich diese Kostenvorteile auch im Wettbewerb um die Kunden auswirken können, sagte Mundt.

PayPal beliebt, Wero kaum genutzt

PayPal ist in Deutschland der bevorzugte Dienstleister. Nach eigenen Angaben zählt das Unternehmen hierzulande 35 Millionen aktive Kundenkonten. Weitere bekannte Anbieter sind unter anderem Klarna und Apple Pay.

Vor mehr als zwei Jahren wurde der Zahlungsdienst Wero eingeführt. Die European Payments Initiative (EPI), ein Zusammenschluss von Banken und Zahlungsdienstleistern, möchte ihn zur europäischen PayPal-Alternative ausbauen. Laut einer im Juli dieses Jahres durchgeführten repräsentativen Umfrage für das Vergleichsportal Verivox wird Wero in Deutschland bislang jedoch selten genutzt. Demnach konnten nur 39 Prozent Wero korrekt als Zahlungsdienst einordnen.

Im NASDAQ-Handel gewinnt die PayPal-Aktie zeitweise 0,27 Prozent auf 58,94 US-Dollar.

/cr/DP/jha

BONN (awp international)

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