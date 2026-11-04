Paymentus A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Paymentus A hat am 02.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0.21 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Paymentus A 0.140 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat Paymentus A im vergangenen Quartal 372.2 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19.77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Paymentus A 310.7 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch