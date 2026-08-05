Paymentus A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Paymentus A hat am 03.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0.20 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Paymentus A 0.110 USD je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 28.80 Prozent auf 360.7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 280.1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch