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12.11.2026 06:37:00
Payment Data Systems: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Payment Data Systems hat am 10.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Es stand ein EPS von 0.01 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Payment Data Systems noch ein Gewinn pro Aktie von -0.020 USD in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12.18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 23.8 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 21.2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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