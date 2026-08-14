Payment Data Systems gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Payment Data Systems liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Payment Data Systems die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.01 USD. Im Vorjahresviertel waren -0.010 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 23.7 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20.0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch