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07.08.2026 06:37:00
Paylocity: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Paylocity stellte am 04.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1.12 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.860 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10.98 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 444.7 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 400.7 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 4.92 USD gegenüber 4.02 USD je Aktie im Vorjahr.
Der Umsatz lag bei 1.77 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 11.04 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1.60 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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