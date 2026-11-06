Paycom Software verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Paycom Software hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 2.99 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Paycom Software noch ein Gewinn pro Aktie von 1.96 USD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 543.8 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Paycom Software 493.3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch