Paycom Software stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Paycom Software hat am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2.34 USD. Im Vorjahresviertel waren 1.58 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 531.2 Millionen USD gegenüber 483.6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch