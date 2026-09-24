Paychex legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Paychex veröffentlichte am 23.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 1.21 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1.06 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5.88 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.63 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 1.54 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch